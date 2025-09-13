На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пользователи соцсетей узнали агента службы безопасности Трампа в охране активиста Кирка

В сети заметили агента службы безопасности Трампа в охране Кирка
Global Look Press, X

В охране консерватора Чарли Кирка заметили такого же агента службы безопасности, который находился рядом с президентом США Дональдом Трампом во время покушения в 2024-м. Об этом сообщает RT.

Заметившие сходство мужчин пользователи соцсети X начали выдвигать теории о том, что это не случайность. Подтверждений о том, что на кадрах с мест происшествий один и тот же человек, нет.

На этой неделе сенатор Алексей Пушков тоже нашел сходство в покушениях на Трампа и Кирка. По мнению члена Совфеда, выстрел в активиста «один к одному напоминает» нападение на американского лидера. Пушков отметил, что Кирк был сторонником Трампа, защищал консервативные ценности и выступал против участия США в конфликте на Украине. Сенатор счел инцидент «явным посланием всем заметным фигурам» в Соединенных Штатах с такими же взглядами.

10 сентября во время выступления в Университете долины Юта Кирк получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на реакцию охраны и оказание первой помощи, консервативный активист не выжил.

В 2024 году Трамп пережил два покушения. 13 июля выступление будущего президента перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. 15 сентября в гольф-клубе политика во Флориде произошла стрельба, когда он играл на поле. Вооруженный мужчина находился в кустах примерно в 500 м от Трампа. Заметив ствол винтовки, агенты Секретной службы отрыли огонь. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его задержали в соседнем округе.

Ранее в соцсетях на основе «индекс пиццы» решили, что Трамп скончался.

