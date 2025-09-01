«#ТрампМертв»: почему в соцсетях хоронят президента США?

Дональд Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти — в Truth Social президент США написал, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше». На прошлой неделе в соцсетях начали распространяться теории о том, что глава Белого дома якобы находится при смерти или уже умер. Доказательствами смерти Трампа американцы называют исчезновение Трампа из информационного поля, синяк на его руке, возросший «индекс пиццы» и странное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности занять пост президента в случае «ужасной трагедии».

Президент США Дональд Трамп впервые ответил на слухи о своем якобы пошатнувшемся здоровье.

«Никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее слухи о смерти Трампа опроверг журналист портала Axios Барак Равид. Со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника он написал, что у лидера США нет проблем со здоровьем.

Слухи о смерти Трампа

На прошлой неделе в соцсетях стали распространяться теории о том, что президент США якобы находится при смерти или уже умер. Основанием для этого стало то, что Дональд Трамп долго не появлялся на публике — последний раз его видели 27 августа на заседании кабинета министров. Кроме того, в его графике также не было никаких мероприятий. Пользователи соцсетей также обратили внимание на синяк на руке главы Белого дома. Сначала он был скрыт слоем тонального средства, однако затем Трамп появился уже с пятном на руке.

«Президент Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете не использовал консилер, продемонстрировав темный синяк на тыльной стороне правой руки. Сидя за столом Резолют, Трамп, общаясь с журналистами, прикрывал тыльную сторону правой руки левой. <…> В ходе пресс-конференции… репортеры в разные моменты могли видеть следы обширного синяка на тыльной стороне его руки», — отмечало издание Independent.

Врач президента Шон Барбарелла отметил, что синяк на руке — это результат частых рукопожатий и приема аспирина, который используют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее в Белом доме сообщали, что Трамп страдает от хронической венозной недостаточности. Барбарелла подчеркнул, что президент США находится в «отличном состоянии».

Однако это не убедило пользователей социальных сетей. Одни утверждали, что глава Белого дома, вероятно, часто делает капельницы или проходит медицинские тесты. Другие писали, что пятно на руке президента США было похоже на гематомы, которые обнаружили у королевы Елизаветы II за два дня до ее смерти.

Еще одним аргументом в пользу гипотезы стал подскочивший «индекс пиццы» (показатель объема заказов пиццы с доставкой в пиццериях рядом с Пентагоном; по утверждениям некоторых экспертов, его рост может указывать на экстренные ситуации, так как в ходе них сотрудники министерства обороны США едят на работе из-за задержек или невозможности уйти домой). Издание The National писало, что он вырос почти на 800% и достиг уровня DEFCON 1, что означает максимальную боеготовность .

Странное заявление Вэнса

Масла в огонь подлил вице-президент США Джей Ди Вэнс. 28 августа он дал интервью газете USA Today, в котором заявил, что готов стать главой государства, если Трамп не сможет завершить свой президентский срок.

«Я абсолютно уверен, что президент США в хорошей форме, отработает свой срок до конца и совершит великие дела для американского народа. Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней», — заявил вице-президент.

При этом Вэнс отметил, что у президента США крепкое здоровье и «невероятная энергия». Несмотря на это, хештег «Трамп мертв» попал в тренды X. Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что некоторые пользователи соцсети даже пообещали прервать многолетнюю трезвость, если Трамп действительно умрет.