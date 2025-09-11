В Совфеде усмотрели в покушении на Кирка предупреждение Трампу

Член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале сообщил о сходстве в покушениях на президента США Дональда Трампа и американского консерватора Чарли Кирка.

По мнению сенатора, выстрел в активиста «один к одному напоминает» нападение на американского лидера. Пушков отметил, что Кирк был сторонником Трампа, защищал консервативные ценности и выступал против участия США в конфликте на Украине.

«Стрелял явно профессионал — с 200 метров», — пишет Пушков.

Он считает инцидент «явным посланием всем заметным фигурам» в США, у которых такие же взгляды.

«А главным адресатом, возможно, является президент США. Предупреждение Трампу?» — задается вопросом член Совфеда.

10 сентября во время выступления Кирка в Университете долины Юта произошло покушение, в результате которого политик получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на реакцию охраны и оказание первой помощи, консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил.

В 2024 году Трамп пережил два покушения. 13 июля выступление будущего президента перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. 15 сентября в гольф-клубе политика во Флориде произошла стрельба, когда он играл на поле. Вооруженный мужчина находился в кустах примерно в 500 м от Трампа. Заметив ствол винтовки, агенты Секретной службы отрыли огонь. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его скоро задержали в соседнем округе.

Ранее подозреваемый в покушении на Кирка оказался членом Демпартии.