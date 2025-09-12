Путин рассказал, к чему приводит слепая вера общества в свою исключительность

Путин: когда общество верит в свою исключительность, наступает духовный кризис

Президент России Владимир Путин предостерег от веры общества в собственную исключительность, заявив, что это ведет к духовному кризису и застою. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни», – заявил он, выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Кроме того, Путин заявил, что одной из самых важных задач в сфере культуры является сохранение общей исторической памяти.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, впервые организованный в 2012 году, служит платформой для обсуждения ключевых вопросов глобальной культурно-гуманитарной сферы. В этом году темой форума стало «Возвращение к культуре — новые возможности».

