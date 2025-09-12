Путин описал мир будущего

Путин: в мире будущего не будет эгоистов, увлеченных киберпространством

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Петербурге описал мир будущего.

«Это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов, увлеченных только киберпространством», — сказал глава государства.

Он добавил, что приоритет РФ — поддержка семей с детьми и укрепление соответствующих ценностей. По словам лидера, русская идентичность и национальный характер «глубоко укоренены в семье».

«Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную палитру и статус державы», — заявил российский президент.

С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге проходит Международный форум объединенных культур. Его темой стало «Возвращение к культуре — новые возможности». Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, центральным событием форума станет мероприятие с участием президента России. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее Трамп предупредил, что его терпение в отношении Путина иссякает.