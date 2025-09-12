Экс-замминистра обороны обвинили в получении взяток на 1,3 млрд рублей

Расследование дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова завершилось, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

Юрист рассказал, что его подзащитному вменили три эпизода получения взятки на 1,3 млрд руб.

Против экс-замминистра было возбуждено два уголовных дела. Одно из них — о растрате более 216 млн руб. в 2015 году, когда он руководил подведомственной Минобороны компанией «Оборонстрой». Тогда организации поручили купить за счет госбюджета два парома для Керченской переправы, что фирма и сделала с помощью греческого офшора за €12,4 млн. 1 июля Иванова признали виновным в растрате денег и выводе средств из разорившегося банка. Он выслушал приговор с улыбкой, а его адвокат назвал происходящее «показательной экзекуцией».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Второе дело Иванова связано с получением взяток на более чем 1,3 млрд руб. от Сергея Бородина и Александра Фомина. Оба предполагаемых взяткодателя дали признательные показания и сотрудничали со следствием. Следствие полагает, что Фомин оказывал Иванову бесплатные услуги по ремонту и реконструкции зданий. Также Фомин и другие соучастники, в том числе неустановленные, помогали Иванову получать взятки в виде оказания услуг имущественного характера от других лиц.

