На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-замминистра обороны обвинили в получении взяток на 1,3 млрд рублей

Бывшего замминистра обороны Иванова обвинили в получении трех взяток
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Расследование дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова завершилось, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

Юрист рассказал, что его подзащитному вменили три эпизода получения взятки на 1,3 млрд руб.

Против экс-замминистра было возбуждено два уголовных дела. Одно из них — о растрате более 216 млн руб. в 2015 году, когда он руководил подведомственной Минобороны компанией «Оборонстрой». Тогда организации поручили купить за счет госбюджета два парома для Керченской переправы, что фирма и сделала с помощью греческого офшора за €12,4 млн. 1 июля Иванова признали виновным в растрате денег и выводе средств из разорившегося банка. Он выслушал приговор с улыбкой, а его адвокат назвал происходящее «показательной экзекуцией».

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Второе дело Иванова связано с получением взяток на более чем 1,3 млрд руб. от Сергея Бородина и Александра Фомина. Оба предполагаемых взяткодателя дали признательные показания и сотрудничали со следствием. Следствие полагает, что Фомин оказывал Иванову бесплатные услуги по ремонту и реконструкции зданий. Также Фомин и другие соучастники, в том числе неустановленные, помогали Иванову получать взятки в виде оказания услуг имущественного характера от других лиц.

Ранее генералов МВД лишили званий из-за дела о коррупции.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами