На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербургских генералов МВД лишили званий из-за дела о коррупции

РИА Новости: суд лишил званий петербургских генералов МВД по делу о взятках
true
true
true
close
РИА Новости

Хамовнический суд Москвы лишил званий трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, осужденных за взяточничество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лишить Умнова звания генерал-лейтенант полиции», — сказали в суде.

Абакумова и Семенова лишили званий генерал-майора полиции и лишили государственных наград, пишет агентство. Умнов, Абакумов и Семенов осуждены на 12, 11,5 и 10,5 года соответственно. Каждый будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Согласно обвинительному заключению, сумма взяток составила около 64 млн 650 тысяч рублей. Вину фигуранты, как уточняется, не признали.

Как сообщал Telegram-канал 78, по данным следствия, в 2013-2018 годах межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД заключали договоры безвозмездного пользования помещениями, где работали коммерсанты, оказывающие платные услуги автомобилистам

Ранее в отношении Тимура Иванова возбудили еще одно уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами