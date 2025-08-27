Петербургских генералов МВД лишили званий из-за дела о коррупции

Хамовнический суд Москвы лишил званий трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, осужденных за взяточничество. Об этом сообщает РИА Новости.
«Лишить Умнова звания генерал-лейтенант полиции», — сказали в суде.
Абакумова и Семенова лишили званий генерал-майора полиции и лишили государственных наград, пишет агентство. Умнов, Абакумов и Семенов осуждены на 12, 11,5 и 10,5 года соответственно. Каждый будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Согласно обвинительному заключению, сумма взяток составила около 64 млн 650 тысяч рублей. Вину фигуранты, как уточняется, не признали.
Как сообщал Telegram-канал 78, по данным следствия, в 2013-2018 годах межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД заключали договоры безвозмездного пользования помещениями, где работали коммерсанты, оказывающие платные услуги автомобилистам
