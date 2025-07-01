«Вон он сколько наворовал! Сволочь!» Как судили Тимура Иванова

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова признали виновным в растрате денег и выводе средств из разорившегося банка. Это лишь первый приговор, впереди у него еще дело о взятке. Почему некогда могущественный чиновник выслушал приговор с улыбкой, а его адвокат назвал происходящее «показательной экзекуцией» — в репортаже «Газеты.Ru».

Драматичный кадр

«Такой хороший свет, вот бы мы здесь его [подсудимого] снимали», — с надеждой замечает женщина из кучки журналистов, мнущихся у входа в старое красное кирпичное здание.

«А если дождь пойдет?» — возражают ей.

«Зато будет драматичный кадр! Потерпим», — смеются другие.

Журналистов на улице много, ждут важного «гостя» — бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Прошлой весной его неожиданно задержали прямо в здании министерства, в разгар рабочего дня, после чего по ведомству прокатилась волна громких арестов и увольнений.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Еще позавчера он был одним из могущественных людей. Я знаю, что некоторые просто мечтали встретиться с Ивановым, а сейчас вдруг раз — и такое падение!» — удивленно отмечали некоторые эксперты.

С тех пор Иванов провел больше года за решеткой, в СИЗО. Журналисты его практически не видели — процесс сразу закрыли, сославшись на то, что в деле есть государственная тайна. Всего против чиновника завели два уголовных дела: одно за растрату при покупке паромов для Крыма и вывод денег из банка, второе — о взятках на сумму более 1,3 млрд рублей. Мосгорсуд во вторник 1 июля огласил приговор только по первому , второе до финала еще не добралось.

«Это просто капец»: как суд закрыл громкий процесс против Тимура Иванова Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего замминистра обороны... 24 марта 17:27

Когда корреспондентам наконец разрешают пройти в суд, в дверях начинается молчаливая давка. Охранники в масках дотошно досматривают сумки с камерами, пресс-служба сразу на входе разворачивает часть репортеров («Вас и так от одного издания слишком много»). Сам Иванов и его предполагаемый подельник, бывший гендиректор подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов, ждут вердикта в «клетке» маленькой комнатки, куда с трудом помещаются все желающие. По незнанию подсудимых можно перепутать друг с другом — оба в очках, с седыми волосами и примерно одного возраста (Иванову 49 лет, Филатову 53).

«Да его оправдали», — шутит Мурад Мусаев, адвокат Иванова, последним перед судьей заходя в зал.

Свою вину оба подсудимых не признают. Выступая в суде, Иванов объяснял, что покупал злосчастные паромы в обход санкций ЕС, как это было нужно государству, более того, в свое время получил за это государственную награду. Точно так же он отрицал и причастность к выводу денег из обанкротившегося банка «Интеркоммерц» (откуда, по версии следствия, при помощи чиновника «исчезли» почти 4 млрд рублей).

«Выступая с последним словом, Иванов в своей речи отметил, что если и есть повод для его привлечения к уголовной ответственности, то точно не в рамках рассмотрения этого уголовного дела», — пересказывал журналистам один из участников процесса.

В чем суть аферы с паромами и банком В 2015 году Минобороны России поручило своей подведомственной компании «Оборонстрой» купить за счет бюджета два парома для Керченской переправы. Компанией на тот момент руководил Иванов. У «Оборонстроя», в свою очередь, была дочерняя фирма «Оборонлогистика», возглавляемая Филатовым, которого следствие считает сообщником Иванова.



Филатов нашел нужные паромы в Греции, суммарно они стоили €12,41 млн. Для закупки судов была оформлена кредитная линия в «Интеркоммерцбанке», банк выдал кредит российскому юрлицу, то прогнало средства через цепочку из иностранных фирм и в конце перечислило их на офшорный счет Tourinvest Services Limited. Последняя приобрела нужные паромы в апреле-июне 2015-го. «Оборонлогистика» же выкупила их у нее в октябре того же года, когда получила деньги от государства на сделку.



Проблема в том, что к осени 2015-го курс евро значительно вырос. Таким образом, Россия заплатила за два парома те же €12,41 млн, однако в переводе на рубли они успели подорожать. Разница составила 216 млн 674 тыс. рублей. По версии следствия, эту сумму Иванов с сообщниками забрали себе в карман. Помимо Иванова и Филатова, по делу также проходят высокопоставленные сотрудники «Интеркоммерцбанка» и гендиректор Tourinvest Services Limited, однако они успели сбежать за границу.



Кроме этой истории, по версии обвинения, Иванов и другие фигуранты дела заподозрили, что у «Интеркоммерцбанка» скоро отзовут лицензию, и отдельно украли еще часть его денег. Через фиктивные договоры купли-продажи валюты, ту же Tourinvest Services Limited и иностранные фирмы они вывели из банка €44,9 млн (в то время 3,92 млрд рублей). Средства ушли за границу под видом закупки оборудования, строительных материалов и т.д.

«Убейте прохожего — вы больше не получите»

Чтение приговора занимает у судьи всего 12 минут. Когда звучит часть про Иванова, кто-то в зале удивленно хмыкает — бывшего замминистра, ожидаемо, признали виновным, но дали срок чуть меньше, чем просило обвинение.

«По совокупности преступлений <...> назначить Иванову окончательное наказание, путем частичного сложения, определив его в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей », — объявляет судья.

Иванов слушает приговор с легкой улыбкой. Вдобавок, у него отбирают орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетное звание «Заслуженного строителя Российской Федерации».

Его экс-подчиненного Филатова приговаривают к 12 годам и шести месяцам в колонии общего режима (прокуратура требовала для Иванова 14,5 года заключения, а для Филатова — 14 лет). Как и Иванова, Филатова штрафуют, но меньше, на 25 млн рублей.

close Анна Громова/«Газета.Ru»

Под конец приговора судья добавляет еще одну не самую приятную новость для мужчин в «клетке» — суд удовлетворил иски к ним и постановил взыскать с Иванова и Филатова 216 млн 674 тыс. рублей. Деньги получит АО «Главное управление обустройства войск» в счет возмещения материального ущерба.

«Сколько-сколько миллионов? Я в этих огромных суммах вообще потерялась», — растерянно уточняют друг у друга слушатели, когда после приговора всех выгоняют на улицу.

Следом к прессе выходит адвокат Мусаев, который выступает прямо от дверей суда с длинной тирадой о невиновности Иванова.

«Мы получаем приговор в 13 лет при полной недоказанности обвинения. Возьмите, простите меня, убейте любого прохожего — вы больше 13 лет не получите», — заявляет защитник.

Оправдывая своего клиента, он подчеркивает, что предварительное следствие по этому делу длилось всего три дня, а у «всех исполнителей этой экзекуции», якобы, был «карт-бланш», чтобы вынести чиновнику самое суровое наказание.

Сам процесс Мусаев называет не иначе, как «показательной экзекуцией» и «расправой», а Иванова — «жертвой напоказ».

«В случае с паромами никакого преступления не было. А банк — это дополнительный груз, чтобы закопать его. [Чтобы говорили:] «Представьте, он украл четыре миллиарда из банка!» — объясняет адвокат.

«Почему он с улыбкой встретил приговор?» — уточняют окружившие юриста.

«Потому что он не впадает в уныние. Мы еще не закончили, мы только начинаем, впереди апелляция, и мы не теряем надежду. Он бодр, он не впадает в уныние так же, как и мы», — сообщает в ответ Муратов.

Отдельно юрист указывает, что у бывшего замминистра нет «никаких квартир на несколько сотен миллионов», а слухи о его состоянии сильно преувеличены. В качестве доказательства адвокат рассказывает, что Иванов жил только в одном месте, в подмосковной деревне Раздоры (там у чиновника арестовали загородный особняк, чью стоимость оценивают в 1 млрд рублей).

«Понятно, в общем, адвокат соловьем распелся, какой Иванов святой человек», — подытоживают на улице, когда юрист уходит.

Следом начинают расходиться журналисты и любопытные.

«Ребятки, а Иванова сегодня тут судят?» — неожиданно спрашивает пожилая женщина с зонтиком, подойдя к нам.

«Так уже осудили и увезли, 13 лет ему дали», — вежливо отвечают ей.

«Ой, жалко, я хотела посмотреть, заседание же открытое, да?» — сокрушается старушка.

«А вы просто из интереса хотели прийти на его суд?» — интересуюсь я у нее.

«Конечно, я про него читала, вон он сколько наворовал! Сволочь».