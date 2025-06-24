Больше 100 млн на горошке и томатах: новый эпизод в деле Тимура Иванова

Новый эпизод получения взятки в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова связан с поставками в российские магазины консервов: горошка, огурцов и томатов. По версии следствия, фигуранты под видом процентного безналичного займа получили взятку в 122 млн рублей. Показания об этом дал Сергей Бородин — он также проходит по делу о взятках Иванову в размере 1,3 млрд рублей.

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова выявлен новый эпизод взятки. Он связан с поставками в российские магазины горошка, огурцов, томатов и томатной пасты , сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В новом эпизоде [взятки] коррупционного дела Иванова речь идет о заключении контракта на оптовые поставки агрокомплексом «Русское село» на российские прилавки таких овощных консервов, как горошек, огурцы, томаты, а также томатная паста», — заявил источник.

Взяткодателем, предположительно, был директор «Олимпситистроя» Александр Фомин, также проходящий по одному из дел экс-замминистра.

По данным следствия, тульская компания «Проопт» под видом процентного безналичного займа передала агрокомплексу «Русское село», учрежденному еще одним фигурантом дел Иванова Сергеем Бородиным, более 122 млн рублей . Следователи подозревают, что это была взятка. Также предметом взятки СК считает уставной капитал сельхозпредприятия в 30 млн рублей — эти деньги внес на расчетный счет Бородин. Он уже дал показания на Иванова по новому эпизоду , «Проопт» же обратился в суд с иском о расторжении договора с «Русским селом».

Сами обвиняемые утверждали, что речь идет исключительно о предпринимательской деятельности, и заем даже был частично погашен, однако следствие их аргументы не убедили. Иные подробности на данный момент не разглашаются.

Согласно официальным данным, в основном Бородин занимался переработкой и консервированием овощей и грибов. В 2024 году компания получила более 7,3 млн рублей прибыли, выручка же составила более 166 млн рублей.

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Дела Тимура Иванова

Против экс-замминистра возбуждено два уголовных дела. Одно из них — о растрате более 216 млн рублей в 2015 году, когда он руководил подведомственной Минобороны компанией «Оборонстрой». Тогда организации поручили купить за счет госбюджета два парома для Керченской переправы, что фирма и сделала с помощью греческого офшора за €12,4 млн. Кредитные деньги выделил банк «Интеркоммерц», при этом финансовая организация получила свои средства только через несколько месяцев, когда евро по отношению к рублю значительно вырос. Это привело к тому, что государство потеряло 216 млн рублей.

Также следователи подозревают, что Иванов при помощи банка организовал вывод около 3,9 млрд рублей через липовые договоры. Фигурантами дела также являются бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, бывший председатель банка Александр Бугаевский, топ-менеджер банка Феликс Нойберг (гражданин Германии и Израиля, заочно арестован и объявлен в международный розыск).

Приговор по этому делу объявят 1 июля . Ожидается, что на заседании суда сначала выступят прокуроры, затем подсудимые и их адвокаты, после чего фигуранты могут произнести последнее слово, а затем судья примет решение в совещательной комнате. Сторона обвинения уже потребовала лишить Иванова свободы на 14,5 года, а Филатова — на 14 лет. Они отрицают все обвинения, заседания проходят в закрытом режиме.

Второе дело Иванова связано с получением двух взяток в общем размере более 1,3 млрд рублей от Сергея Бородина и Александра Фомина. Оба предполагаемых взяткодателя дали признательные показания, активно сотрудничают со следствием, а Бородин даже заключил сделку с сотрудниками правоохранительных органов. Следствие предполагает, что Фомин оказывал Иванову бесплатные услуги по ремонту и реконструкции зданий. Также Фомин и другие соучастники, в том числе неустановленные, помогали Иванову получать взятки в виде оказания услуг имущественного характера от других лиц.

Тимур Иванов стал замминистра обороны в мае 2016 году. В апреле 2024-го его арестовали в подозрении получении взятки за «помощь» подрядчиком Минобороны», которые затем выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, так или иначе связанных с Ивановым.

Иванов и Филатов остаются под стражей как минимум до конца июля.