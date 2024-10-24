Показал, где выбросил пистолет: арестован киллер, стрелявший в друга Кадырова Суд арестовал заказчика покушения на Алихаджиева и самого киллера

Двух участников покушения на бывшего зампреда правительства Ингушетии и Чечни Шерипа Алихаджиева арестовали. Киллер после задержания сам сдал своего нанимателя, последний отрицает вину и утверждает, что его оговорили. Предполагаемый организатор — бизнесмен из Ингушетии, исполнитель — украинец. Оба уже были судимы и познакомились за решеткой.

Суд арестовал украинца Василия Коновалова, который пытался застрелить бывшего зампредседателя правительств Ингушетии и Чечни Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot:

«Коновалова отправили в СИЗО до 10 декабря. Во время заседания суда Коновалов заявил, что не возражает против своего ареста, раз об этом ходатайствует прокурор».

В этот же день арестовали и предполагаемого заказчика — Башира Омарходжаева. Он также останется в СИЗО до 10 декабря. Омарходжаев заявил в суде, что не нанимал киллера, а Коновалов якобы пытается его оговорить . Сам Коновалов согласился дать показания, благодаря которым задержали заказчика. Он также показал следствию, где оставил пистолет после покушения.

«С участием обвиняемых произведен ряд следственных действий, в том числе допросы и проверки показаний на месте. В ходе осмотра местности, на которую указал киллер, криминалистами обнаружен пистолет – орудие убийства», — указал Следственный комитет.

Познакомились в тюрьме

Омарходжаеву 45 лет, Коновалову — 49. Первый родом из Ингушетии, с экономическим образованием, владеет бизнесом по оптовой торговле стройматериалами, зарегистрированным в июле 2024 года. Не женат, у него есть двое детей подростков 14 и 16 лет. Коновалов родом из Николаева, служил в украинской армии с 1992 по 1994 год. Не имеет российского гражданства, зарегистрирован как ИП в Ингушетии. Двух мужчин свела тюрьма — они вместе сидели .

Коновалова привлекали на Украине за грабеж и разбой, а в России за наркотики. Однажды он приехал в Челябинск разобраться с должником своего знакомого украинца. Этот должник занимался изготовлением наркотиков.

«Коновалову поручили доставить его на Украину и забрать у него смартфон для обналичивания крипты. Коновалов устроил слежку за нужным домом и решил выйти на должника, напав на закладчика, — он отобрал у него сумку с наркотиками. Позднее привез их в Москву», -- рассказал телеканал RT.

В Москве Коновалова и поймали. У него в машине нашли наркотики, и в 2019 году он получил шесть лет за хранение.

Про судимость Омарходжаева известно меньше: мужчина также был осужден на шесть лет за разбой и самоуправство. Но провел в заключении только девять месяцев и вышел по УДО.

Как прошло покушение

По версии следствия, Омарходжаев захотел убить Алихаджиева из-за старых разногласий. Конфликт между ними возник, когда Алихаджиев занимал место зампредседателя правительства Ингушетии. В те времена он считался влиятельным политиком Северного Кавказа, сначала возглавлял администрацию самого крупного чеченского района — Шалинского и был близким другом и соратником первого президента Чечни Ахмата Кадырова. После убийства Кадырова перебрался в Ингушетию, а потом в Москву.

Убить Алихаджиева его старый недруг решил в начале сентября и связался с тюремным знакомым.

«В сентябре 2024 года организатор обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей совершить убийство. На что тот согласился.

Заказчик передал предоплату в размере 500 тыс. рублей», — рассказал СК.