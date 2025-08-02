МВД объявило награду в миллион рублей за поимку главаря киллеров из Волгограда

Министерство внутренних дел России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет установить местонахождение или задержать одного из самых опасных преступников Волгограда — Владимира Шестерина. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, Шестерин считался главарем группировки, специализировавшейся на заказных убийствах. В состав банды входили ещё двое киллеров, каждый из которых, по данным следствия, ежемесячно получал по 50 тыс. рублей. Кроме того, им полагались премии за «качественно» выполненные заказы.

Преступная активность Шестерина и его подельников фиксировалась с начала 2000-х годов. Так, в Испании они ликвидировали одного из российских бизнесменов. Впоследствии, по версии следствия, им было поручено лишь припугнуть гражданина Узбекистана, однако киллер вышел за рамки задания и убил его.

Следующая расправа, предположительно совершенная Шестериным в 2007 году, стала еще более жестоким — тогда гражданин Азербайджана получил смертельное ножевое ранение.

Позже, как считают правоохранители, Шестерин устранил и собственного босса. По версии следствия, мотивом стало желание руководителя группировки покинуть криминальный бизнес, что, по мнению Шестерина, могло представлять угрозу.

Расследование продолжается. МВД рассчитывает, что объявленное вознаграждение поможет в поимке разыскиваемого преступника.

Ранее стало известно, что россиянку будут судить за заказанное у киллера убийство 12-летней дочери.