На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД объявило награду в миллион рублей за поимку главаря киллеров из Волгограда

«Лента.ру»: МВД обещает 1 млн рублей за поимку киллера Шестерина из Волгограда
close
Depositphotos

Министерство внутренних дел России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет установить местонахождение или задержать одного из самых опасных преступников Волгограда — Владимира Шестерина. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, Шестерин считался главарем группировки, специализировавшейся на заказных убийствах. В состав банды входили ещё двое киллеров, каждый из которых, по данным следствия, ежемесячно получал по 50 тыс. рублей. Кроме того, им полагались премии за «качественно» выполненные заказы.

Преступная активность Шестерина и его подельников фиксировалась с начала 2000-х годов. Так, в Испании они ликвидировали одного из российских бизнесменов. Впоследствии, по версии следствия, им было поручено лишь припугнуть гражданина Узбекистана, однако киллер вышел за рамки задания и убил его.

Следующая расправа, предположительно совершенная Шестериным в 2007 году, стала еще более жестоким — тогда гражданин Азербайджана получил смертельное ножевое ранение.

Позже, как считают правоохранители, Шестерин устранил и собственного босса. По версии следствия, мотивом стало желание руководителя группировки покинуть криминальный бизнес, что, по мнению Шестерина, могло представлять угрозу.

Расследование продолжается. МВД рассчитывает, что объявленное вознаграждение поможет в поимке разыскиваемого преступника.

Ранее стало известно, что россиянку будут судить за заказанное у киллера убийство 12-летней дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами