Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Японии

Самолет United Airlines совершил аварийную посадку в Японии из-за пожара
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Японии пассажирский лайнер Boeing 737 совершил экстренную посадку, после чего была проведена эвакуация пассажиров и экипажа в связи с подозрением на возгорание. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел во время полета над Тихим океаном. Рейс United Airlines, следовавший из аэропорта Нарита (Токио) в Себу (Филиппины), изменил маршрут и приземлился в аэропорту Кансай, расположенном близ Осаки. Посадка была произведена 12 сентября в 19:00 по местному времени.

Причиной экстренной ситуации стала сработавшая в кабине пилотов сигнализация о возможном пожаре в грузовом отсеке самолета.

Уточняется, что в результате произошедшего двое человек получили ранения.

В авиакомпании подчеркнули, что первоначальная проверка технического обслуживания не выявила никаких признаков пожара в самолете.

Накануне самолет American Airlines, выполнявший рейс в Сан-Франциско, был вынужден вернуться в аэропорт вылета – международный аэропорт Филадельфии. Причиной возвращения стало столкновение со стаей птиц, произошедшее вскоре после взлета.

Ранее в аэропорт Токио ударила молния.

