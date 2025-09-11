В США самолет с пассажирами на борту столкнулся с птицами и совершил аварийную посадку

В США самолет вернулся в аэропорт вылета после столкновения с птицами

Рейс авиакомпании American Airlines, направлявшийся в Сан-Франциско, вернулся в международный аэропорт Филадельфии после столкновения со стаей птиц вскоре после взлета, пишет New York Post.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), инцидент произошел утром в среду, 11 сентября. Самолет выполнял рейс AA 2035 и вылетел из Филадельфии. Почти сразу после взлета воздушное судно столкнулось с «множественными» птицами.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«Самолет своим ходом вырулил к выходу на посадку, пассажиры высадились в обычном режиме», — сообщили в American Airlines.

Пассажиров оперативно пересадили на резервный самолет, который вылетел в Сан-Франциско. Задержка составила менее трех часов. Воздушное судно, участвовавшее в столкновении, отправлено на техническую проверку.

