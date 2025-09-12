На Урале две девочки пожарили зефир на Вечном огне

В Свердловской области ищут двух школьниц, пожаривших зефир на Вечном огне

В Свердловской области детям грозит ответственность за пикник у Вечного огня, сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 1 сентября на Мемориале Воинам-рабочим одного из заводов Каменска-Уральского. Две девочки пришли туда, чтобы пожарить зефир, и сделали это. Несовершеннолетних подозревают в осквернении символа воинской славы России.

После публикации СМИ прокуратура начала проверку и сейчас устанавливает обстоятельства случившегося, а также личности подростков и их законных представителей, после этого их действиям будет дана оценка.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в надзорном ведомстве.

До этого неизвестные пожарили яичницу на Вечном огне в Челябинской области. Сотрудники администрации во время планового обхода территории обнаружили, что мемориал «Защитникам Отечества» в селе Долгодеревенском подвергся осквернению. На звезде, где горит Вечный огонь, неизвестные приготовили яичницу. Поблизости остался обугленный шпагат. Прокуратура Сосновского района и органы МВД организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее курские школьники жгли ветки в Вечном огне и пели песню про шашлык.