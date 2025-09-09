Неизвестные пожарили яичницу на Вечном огне в Челябинской области

В селе Долгодеревенском Челябинской области неизвестные осквернили мемориал Вечного огня, использовав памятную звезду в качестве сковороды для приготовления яичницы. Об этом сообщает Ura.ru.

Сотрудники администрации поселения во время планового обхода территории обнаружили, что мемориал «Защитникам Отечества» подвергся осквернению. На звезде, где горит Вечный огонь, неизвестные приготовили яичницу. Поблизости остался обугленный шпагат.

Прокуратура Сосновского района и органы МВД организовали проверку по факту произошедшего. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, заявление по данному факту уже зарегистрировано. Личности вандалов устанавливаются, виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Ярославской области дети сожгли венки на Вечном огне. Инцидент произошел у мемориала «Боевая Слава» братьев Королевых на площади Свободы в Пошехонье. Обгоревшие и покрытые копотью остатки венков заметили местные жители и опубликовали фотографии в соцсетях, потребовав найти виновных. В ходе проверки установили двух подозреваемых, ими оказались мальчики 6 и 8 лет. С детьми и их законными представителями провели профилактическую беседу.

Ранее курские школьники жгли ветки в Вечном огне и пели песню про шашлык.