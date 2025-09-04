Курские школьники жгли ветки в Вечном огне и пели песню про шашлык

В Курске школьники жгли ветки в Вечном огне и пели песню про шашлык

В Курске дети жгли палки в Вечном огне, напевая песню про шашлык. Об этом сообщает Telegram-канал «Курская аномалия».

На кадрах с места происшествия видно мальчиков, сидящих возле Вечного огня, на котором разложены палки. Один из малолетних держит в руке ветку, помещенную другим концом в пламя. При этом дети поют песню про шашлык.

Полицейские организовали проверку по факту случившегося, сообщили в ГУ МВД России по региону. Отмечается, что инцидент произошел в Парке Героев гражданской войны. Стражи порядка установили личности всех участников надругательства над Вечным огнем, ими оказались четыре мальчика в возрасте от девяти до 11 лет.

Проведены опросы детей и их родителей, собранные материалы переданы в следственные органы. Родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Решается вопрос о помещении детей в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее в Казани неизвестная прикурила сигарету от Вечного огня.