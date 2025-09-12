На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крупные торговые центры Белгорода все еще закрыты из-за атак ВСУ

Демидов: крупные торговые центры в Белгороде остаются закрытыми из-за угроз БПЛА
true
true
true
close
Телеграм-канал Топор Live

Работа крупных торговых центров в Белгороде приостановлена из-за атак БПЛА со стороны украинской армии. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Школы продолжают работать в дистанционном формате. Если родители не могут оставить детей дома, учителя и воспитатели на своих рабочих местах и готовы принять их в школах и детских садах», — написал он.

Демидов также призвал жителей города не оставлять машины возле административных объектов, поскольку они часто подвергаются атакам вражеских беспилотников.

11 сентября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Чиновник также заявил, что в ходе атак дронов получили повреждения три социальных объекта, а также несколько многоквартирных домов.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по поселкам Комсомольский и Красная Яруга, в результате чего пострадали три человека.

Ранее Гладков раскрыл подробности атаки дронов ВСУ на Белгород.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами