Крупные торговые центры Белгорода все еще закрыты из-за атак ВСУ

Работа крупных торговых центров в Белгороде приостановлена из-за атак БПЛА со стороны украинской армии. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Школы продолжают работать в дистанционном формате. Если родители не могут оставить детей дома, учителя и воспитатели на своих рабочих местах и готовы принять их в школах и детских садах», — написал он.

Демидов также призвал жителей города не оставлять машины возле административных объектов, поскольку они часто подвергаются атакам вражеских беспилотников.

11 сентября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Чиновник также заявил, что в ходе атак дронов получили повреждения три социальных объекта, а также несколько многоквартирных домов.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по поселкам Комсомольский и Красная Яруга, в результате чего пострадали три человека.

Ранее Гладков раскрыл подробности атаки дронов ВСУ на Белгород.