В Белгородской области при атаках украинских беспилотников пострадали три человека

Гладков: в Белгородской области три мирных жителя ранены при атаках дронов ВСУ
Telegram-канал Настоящий Гладков

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали поселки Комсомольский и Красная Яруга в Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Комсомольском два мирных жителя получили ранения при ударе дроном.

«18-летнюю девушку и мужчину с баротравмами и слепыми осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал чиновник.

Он заявил, что также были повреждены четыре автомобиля.

Кроме того, в поселке Красная Яруга вследствие детонации БПЛА женщина получила слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой помощи везет ее в больницу №2 Белгорода, добавил губернатор.

10 сентября в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области пострадали двое мирных жителей. По данным Гладкова, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю. Женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота.

Кроме того, за медицинской помощью обратился еще один пострадавший в результате атаки беспилотников в Белгороде. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой был госпитализирован в больницу №2 в Белгороде.

Ранее ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР.

