При атаке БПЛА на Белгород пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на Белгород

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения и баротравмы. Их госпитализировали. Две женщины обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Чиновник также заявил, что в ходе атак дронов получили повреждения три социальных объекта, а также несколько многоквартирных домов. На одном из домов БПЛА сдетонировал на крыше, в другом доме пострадали две квартиры. Еще в трех многоквартирных домах повреждены окна и балконы.

11 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по поселкам Комсомольский и Красная Яруга, в результате чего пострадали три человека. По его словам, в Комсомольском два мирных жителя были ранены при ударе дрона. Кроме того, в поселке Красная Яруга вследствие детонации БПЛА женщина получила слепое осколочное ранение спины.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был Гладков.