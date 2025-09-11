На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гладков раскрыл подробности атаки дронов ВСУ на Белгород

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгород 41 беспилотником
true
true
true
close
Shutterstock/zulicheg

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали Белгород 41 БПЛА, из которых 28 были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате этой атаки были повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных объекта и один коммерческий. Также дроны ВСУ повредили три административных здания и 15 транспортных средств.

Гладков сообщил, что утром 11 сентября во время атаки БПЛА ранения получил мужчина. Его госпитализировали, подробностей о состоянии пострадавшего губернатор не привел. Кроме того, повреждения получили еще один соцобъект, три автомобиля и две квартиры.

До этого Гладков сообщил, что 16-летняя девушка пострадала при детонации беспилотника в Белгороде. По словам губернатора, она обратилась в скорую помощь с баротравмой. Сейчас пострадавшая продолжает лечение амбулаторно.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами