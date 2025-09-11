Гладков раскрыл подробности атаки дронов ВСУ на Белгород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали Белгород 41 БПЛА, из которых 28 были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате этой атаки были повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных объекта и один коммерческий. Также дроны ВСУ повредили три административных здания и 15 транспортных средств.

Гладков сообщил, что утром 11 сентября во время атаки БПЛА ранения получил мужчина. Его госпитализировали, подробностей о состоянии пострадавшего губернатор не привел. Кроме того, повреждения получили еще один соцобъект, три автомобиля и две квартиры.

До этого Гладков сообщил, что 16-летняя девушка пострадала при детонации беспилотника в Белгороде. По словам губернатора, она обратилась в скорую помощь с баротравмой. Сейчас пострадавшая продолжает лечение амбулаторно.

