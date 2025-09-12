На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы продукты, которые повысят концентрацию внимания

Врач Русакова: миндаль и кофе повысят концентрацию внимания
Unsplash

Миндаль и натуральный кофе могут повысить концентрацию внимания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, первый содержит витамины B6 и B9, которые улучшают передачу нервных сигналов, а также витамин Е, защищающий нейроны от окислительного стресса. Кофеин будет стимулировать центральную нервную систему и блокировать аденозин (нейромедиатор сна), а также повышать бодрость. Врач также призвала есть больше продуктов, богатых жирными кислотами омега-3, которые улучшают передачу сигналов между клетками. Это могут быть жирная рыба и грецкие орехи.

Русакова добавила, что повысить концентрацию могут черника и темный шоколад, антиоксиданты в них нейтрализуют свободные радикалы, повреждающие нейроны при стрессе, и усиливают кровоток к гиппокампу (зоне памяти).

«Отлично повышают концентрацию внимания продукты, богатые витаминами группы B, такие как яйца, авокадо и так далее. Они участвуют в выработке ацетилхолина – нейромедиатора, играющего важную роль в скорости реакции и запоминании, а также поддерживают миелиновые оболочки нервов, предотвращая «короткие замыкания» в мыслях», — добавила она.

Врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина до этого говорила, что зеленый чай матча очень полезен для здоровья за счет высокого содержания необходимых организму веществ. В том числе в нем есть аминокислота L-теанин, которая помогает улучшить память и усилить концентрацию внимания.

Ранее врач раскрыла влияние цифровых технологий на память школьников.

