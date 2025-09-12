Врач раскрыла влияние цифровых технологий на память школьников

Цифровые технологии перегружают мозг современных школьников и негативно влияют на их память, из-за них многие начинают мыслить в формате «копировать – вставить». Об этом kp.ru рассказала директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующая кафедрой неврологии, физической и реабилитационной медицины детского возраста РУДН Татьяна Батышева.

«Голосовой помощник ответит на все вопросы, а значит ребенку не нужно запоминать информацию надолго и страдает долгосрочная память. Мозг обедняется. У современного человека мозг ориентирован на непрерывное частичное внимание. Поэтому человеку сложно сосредоточиться», — отметила эксперт.

По ее словам, дети теперь часто обращаются к неврологу с жалобами на бессонницу, тревогу и головные боли. Батышева уточнила, что причина этого кроется в нарушении способности принимать взвешенные решения из-за «аналитического паралича» — операционная память человека переполнена отдельными деталями, а общая картина — не сложилась.

Военный психолог Алексей Захаров до этого говорил, что привычка на регулярной основе использовать нейросетевые помощники и цифровые устройства может негативно повлиять на когнитивные функции человека и сформировать зависимость от технологий.

Ранее был назван скрытый фактор ускоренного ухудшения памяти.