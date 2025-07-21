Россиянам рассказали о скрытых свойствах чая матча

Зеленый чай матча очень полезен для здоровья за счет высокого содержания необходимых организму веществ. В том числе в нем есть аминокислота L-теанин, которая помогает улучшить память и усилить концентрацию внимания, рассказала RT врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина.

Отметим, что слишком часто пить матчу вредно – как рассказала газете «Известия» диетолог Римма Мойсенко, это может привести к перевозбудимости и приступам гипертонии, особенно у тех, кто страдает от нестабильного артериального давления. Эти риски, по ее словам, связаны с большим содержанием кофеина в напитке.

Что касается полезных свойств напитка, то матча отличается высоким содержанием катехинов – эти антиоксиданты защищают клетки организма от окислительных процессов, снижая риск развития сердечных заболеваний, отметила специалист. За счет L-теанина этот чай не только улучшает память, но и оказывает на организм успокаивающее действие.

«Кроме того, матча содержит кофеин. Он стимулирует ЦНС, повышая бодрость и энергию», — отметила Чуракина.

Среди других полезных микроэлементов в матче она назвала витамины А, С и К, а также минералы — калий и кальций. Благодаря им этот напиток помогает работе иммунной, нервной и костной систем.

А вот что касается всеобщего мнения о том, что матча способствует снижению веса, то это, по словам врача, не доказано. Она призвала заниматься похудением только под контролем специалистов, чтобы не причинить организму вред.

Отметим, что матча считается не просто напитком, а ритуалом здорового питания, пришедшим к нам из японской чайной церемонии. В нем содержатся антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые стимулируют мозг и мягко тонизируют организм без резких скачков энергии. Подробнее о том, как правильно готовить этот напиток, чем он полезен, а кому может нанести вред — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, чем заменить кофе для «мягкого» эффекта бодрости.