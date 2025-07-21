На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о скрытых свойствах чая матча

Врач Чуракина: чай матча помогает улучшить память и концентрацию
true
true
true
close
Kaiskynet Studio/Shutterstock/FOTODOM

Зеленый чай матча очень полезен для здоровья за счет высокого содержания необходимых организму веществ. В том числе в нем есть аминокислота L-теанин, которая помогает улучшить память и усилить концентрацию внимания, рассказала RT врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина.

Отметим, что слишком часто пить матчу вредно – как рассказала газете «Известия» диетолог Римма Мойсенко, это может привести к перевозбудимости и приступам гипертонии, особенно у тех, кто страдает от нестабильного артериального давления. Эти риски, по ее словам, связаны с большим содержанием кофеина в напитке.

Что касается полезных свойств напитка, то матча отличается высоким содержанием катехинов – эти антиоксиданты защищают клетки организма от окислительных процессов, снижая риск развития сердечных заболеваний, отметила специалист. За счет L-теанина этот чай не только улучшает память, но и оказывает на организм успокаивающее действие.

«Кроме того, матча содержит кофеин. Он стимулирует ЦНС, повышая бодрость и энергию», — отметила Чуракина.

Среди других полезных микроэлементов в матче она назвала витамины А, С и К, а также минералы — калий и кальций. Благодаря им этот напиток помогает работе иммунной, нервной и костной систем.

А вот что касается всеобщего мнения о том, что матча способствует снижению веса, то это, по словам врача, не доказано. Она призвала заниматься похудением только под контролем специалистов, чтобы не причинить организму вред.

Отметим, что матча считается не просто напитком, а ритуалом здорового питания, пришедшим к нам из японской чайной церемонии. В нем содержатся антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые стимулируют мозг и мягко тонизируют организм без резких скачков энергии. Подробнее о том, как правильно готовить этот напиток, чем он полезен, а кому может нанести вред — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, чем заменить кофе для «мягкого» эффекта бодрости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами