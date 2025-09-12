На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кинолог рассказал, как понять собачий язык

Кинолог Карапетьянц: поджатый хвост собак указывать на страх
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Собаки могут подавать около 60 сигналов о своем состоянии, намерении или желании, поэтому их владельцы могут научиться понимать их эмоции благодаря языку их телодвижений. Об этом «Москве 24» рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

Так, например, поджатый хвост, сжатое тело, опущенная вниз голова, взъерошенная шерсть могут указывать на наличие страха у питомца, оскал, остростоящие или прижатые к голове уши и резко вытянутый, слегка подрагивающий хвост — об агрессивном настрое. Кинолог добавил, что собаки проявляют радость, если широко раскрывают пасть, высовывают язык, смотрят игриво и виляют хвостом из стороны в сторону и слегка приподнимают передние лапы.

Кроме того, для выражения эмоций они могут использовать лай, если он безудержный, питомец испытывает радость или ждет что-либо. Иногда они могут проявлять так желание взаимодействовать с другими животными.

«Громкий суровый лай, который берется как будто изнутри — предупреждающий: «Я готов защищать себя (хозяина, дом и так далее)». А вот рычание — это уже сигнал, что животному что-то очень не нравится и далее может последовать борьба», — добавил Карапетьянц.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собаки обладают способностью формировать условные рефлексы, что ярко демонстрируется в процессе дрессировки. Однако в повседневной жизни питомцы могут самостоятельно вырабатывать привычки и паттерны поведения, которые приводят к желаемому результату — например, имитировать болезнь.

Ранее кинолог перечислил основные причины тошноты у собак.

