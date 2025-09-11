Кинолог рассказал, могут ли собаки симулировать болезнь

Собаки обладают способностью формировать условные рефлексы, что ярко демонстрируется в процессе дрессировки. Однако в повседневной жизни питомцы могут самостоятельно вырабатывать привычки и паттерны поведения, которые приводят к желаемому результату — например, имитировать болезнь. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, часто люди сами непреднамеренно закрепляют такое поведение. Если когда-то собаке было действительно плохо, и хозяин постоянно находился рядом, гладил ее и оставался дома, питомец запоминает: роль больного привлекает внимание.

«То же самое работает с выпрашиванием: если однажды собаке удалось с помощью грустного взгляда заполучить еду со стола, она попытается сделать это снова», — отметил Голубев.

При этом эксперт подчеркнул, что для собаки это не является хитростью или обманом, а свидетельствует лишь о ее способности выстраивать причинно-следственные связи между действиями и результатами, демонстрируя внимательность и сообразительность. Если питомец начинает систематически имитировать болезнь, такое поведение требует коррекции с помощью профессионала, заключил кинолог.

