Кинолог перечислил основные причины тошноты у собак

Кинолог Голубев: собаку может тошнить из-за переедания
Shutterstock/Pavel Hlystov

Обычно рвота у собаки ассоциируется у хозяев с отравлением. Однако опытные владельцы животных знают, что тошнота у питомца не всегда свидетельствует о заболевании. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, обращать внимание необходимо на сопутствующие симптомы.

«Если состояние животного плохое, сопровождается отказом от еды, слабостью, то необходимо, конечно, обратиться к ветеринарному врачу. Аналогично, если приступы тошноты повторяются снова», — отметил эксперт.

По его словам, помимо отравления, собаку может тошнить из-за переедания, жирной пищи, укачивания, вакцинации, теплового удара, патологий желудочно-кишечного тракта и прочего.

До этого Голубев говорил, что собаки могут страдать от стресса, также как и человек. Чтобы это состояние не затягивалось и не вредило здоровью питомца, ему нужно помочь как можно скорее. Специалист пояснил, что, говоря о стрессе, он имеет в виду потерю хозяина, смену семьи или побои, а также если животное потерялось или на него напали.

Ранее собаководам рассказали, как правильно содержать пожилого питомца.

