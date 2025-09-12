На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности нанопластика для здоровья

Иммунолог Крючков: нанопластик может проникать в клетки организма
Shutterstock

Нанопластик — ультрамелкие частицы, способные проникать в клетки организма и нарушать их нормальное функционирование, представляет большую угрозу для здоровья современных людей. Об этом kp.ru рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

По его словам, вмешательство наночастиц пластика может спровоцировать сбои в деятельности клеток.

«Они вмешиваются в работу клеточных мембран, митохондрий, а это такие энергетических станций клетки. И даже мешают работе ядер клеток, что может привести к серьезным нарушениям на клеточном уровне», — добавил Крючков.

Эксперт предупредил, что наибольший вред здоровью приносит то, что частицы пластика выделяют токсичные вещества, включая тяжелые металлы и органические соединения. Кроме того, наночастицы могут накапливаться в головном мозге.

Доктор из США Пунам Десаи, врач отделения неотложной помощи и эксперт по здоровому образу жизни, до этого посоветовала отказаться от кухонной утвари, сделанной из черного пластика. По ее словам, в такой посуде содержатся потенциально токсичные химические соединения, которые могут не только вызвать рак, но и увеличить риск гормональных нарушений.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина проглотил кусок пластика из банки с солеными огурцами.

