Во Владивостоке мужчина проглотил кусок пластика из банки с солеными огурцами

Медики Тысячекоечной больницы спасли пожилого мужчину, который случайно проглотил кусок пластика, когда ел соленые огурцы. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

64-летний мужчина был доставлен в больницу с жалобами на острую боль в области живота, медики диагностировали у него перитонит. Во время хирургического вмешательства в кишечнике пациента был обнаружен кусок пластика размером более 2 см.

Инородное тело прошло через желудочно-кишечный тракт и застряло в кишечнике, спровоцировав воспалительный процесс. Выяснилось, что мужчина случайно проглотил пластик, когда ел из банки соленые огурцы. После операции пациент еще некоторое время находился под присмотром врачей и был выписан на амбулаторное лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Якутске врачи извлекли три целых абрикоса из кишечника 70-летней пациентки. Пожилая женщина была доставлена в больницу с жалобами на острые боли в области живота, в ходе обследования в кишечнике пациентки были обнаружены три инородных тела. По словам пенсионерки, она ела абрикосы, и случайно проглотила их из-за отсутствия зубов.

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