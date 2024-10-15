Врач рассказала, почему нельзя пользоваться кухонной утварью из пластика черного цвета

Врач из США рассказала, почему нельзя пользоваться кухонной утварью из пластика черного цвета, пишет Daily Mail.

Доктор Пунам Десаи, врач отделения неотложной помощи и эксперт по здоровому образу жизни, посоветовала своим зрителям отказаться от кухонной утвари, сделанной из черного пластика. По ее словам, в такой посуде содержатся потенциально токсичные химические соединения, которые могут не только вызвать рак, но и увеличить риск гормональных нарушений.

Подтверждая свои слова, женщина сослалась на данные исследования, показавшего, что пластик из электроники часто перерабатывается и оказывается в производстве обычных предметов, таких как кухонная утварь. Пользоваться такой посудой, как считает Пунам, опасно.

Медик добавила, что сама пользуется только деревянными или стальными приборами на кухне.

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