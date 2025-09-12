MAXIM оштрафовали за упоминание Юрия Дудя

Московский суд оштрафовал сайт мужского журнала MAXIM за упоминание журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) без указания иноагентстской плашки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам, в ноябре 2023 года на сайте MAXIMONLINE была размещена заметка о певице Вике Цыгановой, которая была на интервью у Дудя. В ней приводились ее высказывания о певце Ярославе Дронове (Shaman) и упоминалось интервью с журналистом.

Административный протокол был составлен по статье о распространении в СМИ информации об иноагентах без указания статуса.

В январе 2024 года суд оштрафовал владельца сайта, однако решение было отменено и направлено на пересмотр в апелляционную инстанцию. Мосгорсуд 9 сентября снизил размер изначально назначенного штрафа, при этом сумма в материалах не указывается.

Агентство отмечает, что наказание по данной статье для юрлиц предусматривает штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Для малых предприятий, которым является MAXIMONLINE, назначается штраф в размере от половины минимального размера до половины максимального размера административного штрафа.

В феврале Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на видеоинтервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

Ранее суд заочно арестовал Юрия Дудя.