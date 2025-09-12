На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

MAXIM оштрафовали за упоминание Юрия Дудя

Суд оштрафовал сайт журнала MAXIM за упоминание Дудя без плашки иноагента
true
true
true
close
YouTube

Московский суд оштрафовал сайт мужского журнала MAXIM за упоминание журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) без указания иноагентстской плашки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам, в ноябре 2023 года на сайте MAXIMONLINE была размещена заметка о певице Вике Цыгановой, которая была на интервью у Дудя. В ней приводились ее высказывания о певце Ярославе Дронове (Shaman) и упоминалось интервью с журналистом.

Административный протокол был составлен по статье о распространении в СМИ информации об иноагентах без указания статуса.

В январе 2024 года суд оштрафовал владельца сайта, однако решение было отменено и направлено на пересмотр в апелляционную инстанцию. Мосгорсуд 9 сентября снизил размер изначально назначенного штрафа, при этом сумма в материалах не указывается.

Агентство отмечает, что наказание по данной статье для юрлиц предусматривает штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Для малых предприятий, которым является MAXIMONLINE, назначается штраф в размере от половины минимального размера до половины максимального размера административного штрафа.

В феврале Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на видеоинтервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

Ранее суд заочно арестовал Юрия Дудя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами