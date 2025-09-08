Суд узаконил штраф в отношении журналиста Дудя за нарушение закона об иноагентах

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд узаконил третий штраф журналисту Дудю за нарушение закона об иноагентах
true
true
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Мосгорсуд в понедельник признал законным назначение 40-тысячного штрафа журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом пишет РИА Новости.

«Постановление Кузьминского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Журналиста оштрафовали в конце февраля этого года на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на видеоинтервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Сторона защиты подала апелляцию.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России.

Юрий Дудь на данный момент проживает в Испании. В июне 2025-го он заявил, что в стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

Ранее Артемий Лебедев прокомментировал заочный арест Юрия Дудя.

