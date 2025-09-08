Суд узаконил штраф в отношении журналиста Дудя за нарушение закона об иноагентах

Суд узаконил третий штраф журналисту Дудю за нарушение закона об иноагентах

Мосгорсуд в понедельник признал законным назначение 40-тысячного штрафа журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом пишет РИА Новости.

«Постановление Кузьминского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Журналиста оштрафовали в конце февраля этого года на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на видеоинтервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Сторона защиты подала апелляцию.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России.

Юрий Дудь на данный момент проживает в Испании. В июне 2025-го он заявил, что в стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

Ранее Артемий Лебедев прокомментировал заочный арест Юрия Дудя.