Завершены следственные действия по второму делу экс-замглавы Минобороны

Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову ужесточили обвинение по второму делу
Аня Громова/«Газета.Ru»

Следственные действия по второму уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова завершены, ему ужесточили обвинение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовиков.

Экс-замминистра обороны вменяют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, отмывание денег в особо крупном размере и незаконное хранение и изготовление оружия.

Иванову, а также бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину в ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. После этого они смогут приступить к ознакомлению с материалами дела.

По данным агентства, появление нового обвинения в незаконном обороте оружия связано с тем, что бывший чиновник военного ведомства занимался переделкой оружия.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.

Ранее по делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали активы более чем на 2,5 млрд рублей.

