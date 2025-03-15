По делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали активы более чем на 2,5 млрд рублей

Суды арестовали имущество экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, в списке арестованного имущества 23 автомобиля (в том числе американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска), 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости. Также суд арестовал банковские счета подозреваемого и его семьи. Как указано в материалах дела, часть арестованной недвижимости оформлена на юридические лица, некоторые участки находятся в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе.

5 марта сообщалось, что Московский городской суд не стал передавать в районную инстанцию дело экс-замминистра обороны Иванова о растрате.

Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.