Появились фото с подозреваемым в убийстве политика Чарли Кирка

ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
true
true
true
close
FBI

Отделение Федерального бюро расследований (ФБР) США в Солт-Лейк-Сити опубликовало фотографии мужчины, которого подозревают в причастности к делу об убийстве американского политика Чарли Кирка. Кадры с возможным убийцей появились на странице ФБР в соцсети X.

«Мы просим общественность оказать содействие в установлении личности человека, подозреваемого в причастности к убийству Чарли Кирка в Университете долины Юты», — говорится в сообщении.

На фото можно увидеть мужчину среднего возраста в кепке и темных очках, одетого в джинсы и лонгслив с рисунком.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею. Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни для виновного в покушении на блогера. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк умер в больнице после ранения, ему был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что за несколько дней до гибели Чарли Кирка «прокляли» феминистки.

