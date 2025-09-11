Посольство обратилось к россиянам из-за ливней на Бали

Посольство призвало россиян на Бали не выезжать за пределы места пребывания

Посольство России в Индонезии рекомендовало россиянам, которые находятся на Бали, не выезжать за пределы места пребывания из-за сильных ливней.

«Просим по возможности не выезжать за пределы места своего пребывания, заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений», — говорится в публикации.

Кроме того, посольство призвало российских граждан соблюдать максимальную осторожность и сохранять спокойствие.

На Бали ввели режим чрезвычайного положения из-за масштабных наводнений. Российское посольство в Индонезии сообщило, что режим ЧП будет действовать в течение недели.

По информации экстренных служб, в результате наводнения на Бали сошли несколько оползней. Они разрушили 15 магазинов и домов и повредили несколько дорог и мостов. Более 800 человек оказались во временных убежищах из-за подъема уровня воды до 2,5 м. Спасателям сложно работать из-за погоды и особенностей местности.

