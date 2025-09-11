На Бали не менее девяти человек погибли в результате наводнения

Девять человек погибли в результате наводнения на Бали

По меньшей мере девять человек погибли в результате сильных наводнений на острове Бали. Об этом сообщил портал Jakarta Globe со ссылкой на главу информационного отдела агентства ликвидации стихийных бедствий BNPB Абдул Мухари.

«Всего девять человек погибли, еще двое считаются пропавшими», — сказал глава отдела.

Мухари уточнил, что при наводнении в Денпасаре погибли пять человек, еще двое считаются пропавшими без вести. Также, по его словам, два случая смерти зафиксировали в Джембране, в Гианьяре и Бадунге — по одному.

Наводнение и оползни начались на Бали и в провинции Восточная Нуса-Тенггара после ливней 8 сентября. Из-за дождей реки вышли из берегов и затопили девять районов на Бали.

По данным экстренных служб, оползни разрушили 15 магазинов и домов и повредили несколько дорог и мостов. Более 800 человек оказались во временных убежищах из-за подъема уровня воды до 2,5 м. Спасателям сложно работать из-за погоды и особенностей местности.

