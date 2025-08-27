На Сахалине из-за наводнения опрокинулся автобус

Amur Mash: на Сахалине на затопленной дороге опрокинулся автобус с пассажирами

В Невельском районе Сахалинской области на затопленной дороге опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Вышедшая из берегов река Казачка затопила дорогу. Из-за этого водитель автобуса не заметил кювета, съехал в него, после машина с пассажирами буквально легла на бок. Людям пришлось идти до суши по колено в воде.

В настоящее время в селе Колхозном затоплены все улицы, разрушен мост, смыты теплицы. Под угрозой оказалось 69 жилых домов, часть людей заблокирована в селе. Несмотря на это эвакуироваться из Колхозного согласились лишь 37 человек, включая двоих детей.

27 августа в пресс-службе МЧС сообщили, что администрация Невельского района подготовила пункт временного размещения на базе одной из гостиниц. Сотрудники МЧС и представители администрации уже работают на месте.

3 августа стало известно, что в Краснодарском крае в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе был введен режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку.

Ранее наводнение разрушило мост между Непалом и Китаем.