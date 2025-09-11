Власти Бали объявили режим чрезвычайного положения на неделю

На Бали введен режим чрезвычайного положения из-за масштабных наводнений. Российское посольство в Индонезии сообщило, что режим ЧП будет действовать в течение недели.

«Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями и Правительство провинции Бали объявили чрезвычайное положение сроком на одну неделю», — говорится в сообщении.

В связи с этим российским гражданам рекомендовано избегать поездок за пределы мест проживания и тщательно планировать передвижения по острову, принимая во внимание возможные ограничения.

«Особенно в наиболее пострадавших районах: Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

По данным экстренных служб, в результате наводнения на Бали сошли несколько оползней. Они разрушили 15 магазинов и домов и повредили несколько дорог и мостов. Более 800 человек оказались во временных убежищах из-за подъема уровня воды до 2,5 м. Спасателям сложно работать из-за погоды и особенностей местности.

Ранее на Сахалине из-за наводнения опрокинулся автобус.