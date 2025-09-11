В Совфеде предложили юридическое определение ИИ

На недавно прошедшем Восточном экономическом форуме эксперты обсуждали несколько возможных законодательных определений искусственного интеллекта (ИИ); сенатор Артем Шейкин в рамках Форума социальных инноваций регионов предложил свою формулировку. Об этом сообщает ТАСС.

«ИИ — это технология, основанная на наборе методов для решения когнитивных задач, способная действовать с разной степенью автономности и достигать результатов, сопоставимых или превосходящих результаты интеллектуальной деятельности человека», — дал определение замглавы совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

По его мнению, именно автономность является ключевым юридическим признаком ИИ, поскольку выступает источником всех возможных правовых вызовов.

До этого декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что за использованием нейросетей для создания контента скрываются реальные юридические риски, связанные с возможным нарушением авторских прав.

Если вклад пользователя ограничивается постановкой тривиальной задачи (условное «нажатие кнопки»), то полученный результат с высокой вероятностью не будет признан объектом авторского права, подчеркнул юрист.

Ранее в Подмосковье доверили искусственному интеллекту устранение аварий в ЖКХ.