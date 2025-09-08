Эксперт: общение с ИИ могут приравнять к раскрытию коммерческой тайны

Общение с искусственным интеллектом имеет юридическую силу – часто россияне об этом забывают, отметил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. В беседе с RT он подчеркнул, что на диалог с ИИ распространяются те же законы, что и на обычную цифровую переписку, а нейросеть иногда могут приравнять к третьему лицу.

Эксперт отметил, что сегодня переписка может выступать как доказательство, включая общение с ИИ, если в ней можно проследить признаки намерений, согласия и других юридических формулировок. Сегодня в судах подобные дела уже рассматриваются – например, если пользователь согласовал с ботом условия сделки, а затем отказался выполнить. Или договорился с корпоративным ботом о предоставлении отпуска, а в итоге получил отказ – в суде переписка становится аргументом в его пользу.

Кроме того, общение с ИИ могут приравнять как раскрытию информации третьему лицу, то есть оператору нейросети.

«Можете таким образом нарушать конфиденциальность персональных данных или коммерческой тайны, осуществлять трансграничную передачу данных. Если в чат с нейросетью загружаются чужие объекты интеллектуальной собственности, это может нарушать исключительные права», — пояснил Виноградов.

По этой причине важно не сообщать ИИ конфиденциальную информацию, особенно если речь идет о зарубежной нейросети, которая не регулируется российскими законами. Ключевые диалоги с ИИ лучше сохранять с помощью скринов или нотариального протоколирования, посоветовал юрист.

«Это особенно актуально для бизнеса, юристов, HR-специалистов и всех, кто применяет ИИ в рабочих и договорных процессах», — заключил профессор.

Напомним, до этого он также предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что за использованием нейросетей для создания контента скрываются реальные юридические риски, связанные с возможным нарушением авторских прав. Так, по закону автором может быть только человек, который сам создал произведение благодаря своему творческому труду. Искусственный интеллект — даже самый умный — не считается автором. Если вклад пользователя ограничивается постановкой тривиальной задачи (условное «нажатие кнопки»), то полученный результат с высокой вероятностью не будет признан объектом авторского права, подчеркнул юрист.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин воспринимает ИИ как помощника.