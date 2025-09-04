На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: торговлю алкоголем постепенно ограничат в большинстве регионов России

Специалист Потуремский: регионы России будут ужесточать правила продажи алкоголя
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Ограничение торговли алкогольными напитками будет в ближайшее время распространяться на многие российские регионы. Это связано как с успешным опытом уже принявших соответствующее решение субъектов, так и с работой по увеличению продолжительности жизни, объяснил НСН директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Вопрос регулирования доступа населения к опасным веществам особенно остро назрел на фоне демографических проблем и необходимости применять меры для сохранения рабочей силы, считает эксперт.

«Мы боремся за продолжительность жизни и здоровый образ жизни. Борьба с алкоголем – это первый очевидный шаг в этом направлении. Вот корни, откуда появляется внимание властей к этому. Поэтому в ближайшее время эта практика будет популярной», — пояснил Потуремский.

Что касается эффективности вводимых мер, то об этом судить рано – важно оценить реакцию жителей, считает специалист. Во многих регионах это воспринимается как норма – например, на Кавказе отказ от спиртного не вызывает удивления, очень тяжело купить алкоголь в Чечне. Но менталитет жителей различных субъектов отличается – не везде радикальные меры воспримут положительно, подчеркнул эксперт.

«Вологда, Магадан – это немного другая среда, там нормой является, скорее, потребление. Когда власти пытаются эту норму разрушить, конечно, есть недовольные», — заключил Потуремский.

Напомним, главы четырех регионов заявили о планах по ужесточению правил продажи алкоголя – Магаданской, Амурской областей, Камчатского края и Якутии. Также глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что власти региона изучат этот вопрос.

Ограничения на торговлю спиртным в последнее время вводят многие регионы. В частности, вариант «сухого закона» действует в Вологодской области, где разрешено продавать алкоголь только в будние дни с 12:00 до 14:00.

Ранее депутаты объявили войну алкомаркетам.

