Росгвардия воссоздала танковые подразделения

Золотов сообщил о воссоздании танковых подразделений в Росгвардии
Павел Львов/РИА «Новости»

В Росгвардии вновь сформированы танковые подразделения. Об этом заявил директор ведомства Виктор Золотов, пишет «Интерфакс».

«За счет расширения линейки применяемого войсками «тяжелого» вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии», — сообщили представители ведомства по итогам крупных учений, проходивших в Рязанской области.

До этого «Уралвагонзавод» (УВЗ) передал в распоряжение Вооруженных сил Российской Федерации очередную партию усовершенствованных танков Т-80БВМ. По информации от представителей предприятия, модернизация существенно повысила защищенность танка и, как следствие, безопасность экипажа. Обновленная техника позволит командиру, механику-водителю и наводчику более эффективно выполнять боевые задачи. При модернизации боевых машин учитывались требования участников спецоперации на Украине.

Ранее в Рособоронэкспорте рассказали о передовых технологиях в новом российском танке.

