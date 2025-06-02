На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

«Уралвагонзавод» отправил в войска новую партию танков Т-80БВМ

УВЗ: ВС России получили партию модернизированных танков Т-80
close
Константин Морозов/РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ получили партию модернизированных танков Т-80БВМ от «Уралвагонзавода» (УВЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» поставил в войска очередную партию танков Т-80БВМ», — говорится в сообщении пресс-службы УВЗ.

Специалисты завода доработали танки, значительно увеличив выживаемость машин и их экипажей. Теперь командир танка, механик-водитель и наводчик могут чувствовать себя более уверенно на поле боя.

Отмечается, что при модернизации боевых машин учитывались требования участников спецоперации на Украине. В Минобороны РФ добавили, что «за счет выстроенной обратной связи удается своевременно реагировать на изменения ведения боевой работы, повышать уровень безопасности экипажа и проводить необходимую модернизацию танков».

До этого американское издание 19FortyFive писало, что США могут извлечь пользу из отправки Украине списываемых легких танков M10 Booker.

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились всего накопленного за время перемирия оружия.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами