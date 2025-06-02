Вооруженные силы РФ получили партию модернизированных танков Т-80БВМ от «Уралвагонзавода» (УВЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» поставил в войска очередную партию танков Т-80БВМ», — говорится в сообщении пресс-службы УВЗ.

Специалисты завода доработали танки, значительно увеличив выживаемость машин и их экипажей. Теперь командир танка, механик-водитель и наводчик могут чувствовать себя более уверенно на поле боя.

Отмечается, что при модернизации боевых машин учитывались требования участников спецоперации на Украине. В Минобороны РФ добавили, что «за счет выстроенной обратной связи удается своевременно реагировать на изменения ведения боевой работы, повышать уровень безопасности экипажа и проводить необходимую модернизацию танков».

До этого американское издание 19FortyFive писало, что США могут извлечь пользу из отправки Украине списываемых легких танков M10 Booker.

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились всего накопленного за время перемирия оружия.