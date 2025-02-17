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В Рособоронэкспорте рассказали о передовых технологиях в новом российском танке

Михеев: танк Т-90МС вобрал самые передовые технологии
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Усовершенствованный танк Т-90МС «Прорыв», представленный «Рособоронэкспортом» на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, вобрал в себя самые передовые технологии. Об этом в интервью ТАСС заявил глава компании-спецэкспортера Александр Михеев.

«Он оснащен динамической защитой, решетчатыми экранами, средствами радиоэлектронного противодействия БПЛА, в нем реализован принцип дифференцированного бронирования», — заявил он.

По словам Михеева, внедренные технологии помогают танку защищаться от беспилотников, дронов, а также управляемых ракет и ручных гранатометов. Он отметил, что новая система управления огнем типа «цифровой борт» позволяет управлять командными системами. Кроме того, Т-90МС обладает повышенной огневой мощью.

Михеев подчеркнул, что представители ближневосточных стран были рады тому, что Россия привезет Т-90МС на выставку вооружений, поскольку, по их мнению, «это лучший танк».

До этого «Рособоронэкспорт» предложил поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственных моделей. По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, Индия является давним стратегическим партнером России, который использует большое количество российской техники.

Ранее в РФ завершили испытания противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с дистанционным управлением.

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