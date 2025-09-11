Помилованные Лукашенко заключенные покинули Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных. Все они уже покинули территорию страны, сообщила ТАСС пресс-секретарь Белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, глава государства принял данное решение руководствуясь принципами гуманизма и учитывая различные факторы, такие как возраст, состояние здоровья осужденных и необходимость воссоединения семей.

Эйсмонт уточнила, что среди помилованных были лица, связанные с экстремистскими и террористическими организациями, участники массовых беспорядков, а также представители экстремистских и деструктивных СМИ.

«Все они сегодня покинули территорию Республики Беларусь», — отметила пресс-секретарь.

В начале июля Лукашенко в преддверии Дня Независимости страны удовлетворил ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности.

Ранее Лукашенко помиловал иностранных заключенных по просьбе Трампа.