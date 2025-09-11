На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко помиловал иностранных заключенных по просьбе Трампа

Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных заключенных
true
true
true
close
РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе американского коллеги Дональда Трампа помиловал 14 иностранных заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«В рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности, президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среди помилованных оказались заключенные, которые отбывали наказание на территории Белоруссии за шпионаж, участие в экстремистской и террористической деятельности, а также совершили иные преступления на территории республики. Среди помилованных оказались шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также один гражданин Франции и один — Великобритании.

До этого сообщалось, что белорусский лидер обсудил с представителем администрации США Джоном Коулом возможность «глобальной сделки» по освобождению ряда осужденных в республике лиц.

Лукашенко заявил, что не против обсуждения этой темы, но отметил, что все осужденные в Белоруссии лица были приговорены за уголовные преступления, а не за политическую деятельность. Белорусский лидер предложил предоставить американской стороне подробную информацию по каждому делу.

Ранее Трамп рассказал, кем считает президента Белоруссии.

