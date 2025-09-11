Лукашенко помиловал иностранных заключенных по просьбе Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе американского коллеги Дональда Трампа помиловал 14 иностранных заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«В рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности, президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среди помилованных оказались заключенные, которые отбывали наказание на территории Белоруссии за шпионаж, участие в экстремистской и террористической деятельности, а также совершили иные преступления на территории республики. Среди помилованных оказались шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также один гражданин Франции и один — Великобритании.

До этого сообщалось, что белорусский лидер обсудил с представителем администрации США Джоном Коулом возможность «глобальной сделки» по освобождению ряда осужденных в республике лиц.

Лукашенко заявил, что не против обсуждения этой темы, но отметил, что все осужденные в Белоруссии лица были приговорены за уголовные преступления, а не за политическую деятельность. Белорусский лидер предложил предоставить американской стороне подробную информацию по каждому делу.

Ранее Трамп рассказал, кем считает президента Белоруссии.