«Дочь оклеветала»: Сухов не признает вину по делу о развратных действиях

Многоженец Сухов отказывается признавать вину по делу о развратных действиях
Кадр из видео/Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Многоженец Иван Сухов не признал вину по делу о развратных действиях и заявил, что дочь оклеветала его под влиянием журналистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины Александра Почуева.

«Он вину не признает, считает, что его дочь оклеветала в связи с влиянием на нее со стороны телешоу», — заявил юрист, добавив, что СМИ «нужны были пикантные подробности личной жизни» его подопечного.

Также адвокат подчеркнул, что у Сухова нет никакого статуса по делу: он не признан не ни подозреваемым, ни обвиняемым.

До этого стало известно, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о развратных действиях после того, как его взрослая дочь обвинила его в домогательствах. 19-летняя девушка в эфире телешоу заявила, что впервые отец совершил в отношении нее «действия полового характера», когда ей было 14 лет.

Ранее в Госдуме попросили СК и прокуратуру отчитаться о проверке многоженца Сухова.

