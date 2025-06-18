В Госдуме попросили СК и прокуратуру отчитаться о проверке многоженца Сухова

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а также генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой отчитаться о проверке многоженца Ивана Сухова после выдвинутых в отношении него взрослой дочерью обвинений. Об этом сообщает RTVI.

В эфире ток-шоу «Первого канала» девушка рассказала, что ее отец якобы приставал к ней, когда ей было 14 и 15 лет, а ее мать ничего об этом не знала.

Депутат Останина отметила, что бездействие органов профилактики в данном случае недопустимо. Она попросила оценить эффективность, а также своевременность профилактической работы с семьей и в случае, если будут выявлены нарушения законодательства, принять меры.

Бастрыкина парламентарий попросила взять дело под личный контроль.

До этого многоженец Сухов прокомментировал обвинения дочери в домогательствах и назвал их сказками.