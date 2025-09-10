В отношении многоженца Сухова возбудили уголовное дело

В отношении многоженца Ивана Сухова возбуждено уголовное дело после того, как его взрослая дочь обвинила его в домогательствах. Об этом сообщает «Регнум» в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

До этого дочь многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» обвинила отца в домогательствах. 19-летняя девушка заявила, что впервые отец совершил в отношении нее «действия полового характера», когда ей было 14 лет. А затем повторилось через год.

Сухов в беседе с журналистами обвинения в свой адрес отрицал. Он обвинил журналистов в желании сделать на нем как на публичной личности хайп и «обвинить в разных непотребностях», назвав их наглыми и бессовестными.

Ранее в Госдуме попросили СК и прокуратуру отчитаться о проверке многоженца Сухова.