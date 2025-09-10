На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В отношении многоженца Сухова возбудили уголовное дело

«Регнум»: в отношении многоженца Сухова возбудили уголовное дело
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В отношении многоженца Ивана Сухова возбуждено уголовное дело после того, как его взрослая дочь обвинила его в домогательствах. Об этом сообщает «Регнум» в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

До этого дочь многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» обвинила отца в домогательствах. 19-летняя девушка заявила, что впервые отец совершил в отношении нее «действия полового характера», когда ей было 14 лет. А затем повторилось через год.

Сухов в беседе с журналистами обвинения в свой адрес отрицал. Он обвинил журналистов в желании сделать на нем как на публичной личности хайп и «обвинить в разных непотребностях», назвав их наглыми и бессовестными.

Ранее в Госдуме попросили СК и прокуратуру отчитаться о проверке многоженца Сухова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами