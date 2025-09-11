На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала о пользе лука для здоровья

Врач Соломатина: лук может помочь в усвоении железа
В луке содержится большое количество витамина С, поэтому его потребление поможет укрепить иммунную систему, а также поможет усвоить железо и вырабатывать коллаген, который отвечает за красоту волос, эластичность сосудов, хрящей и сухожилий. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фитонциды в составе овоща обладают бактерицидными свойствами, бета-каротин — способствует обновлению слизистых оболочек, антиоксидант кверцетин — укрепить капилляры. Врач отметила, что лук может также препятствовать образованию тромбов у переболевших COVID-19.

«В целом же любые сорта лука содержат полезные вещества, поэтому их стоит добавлять в рацион. Но при этом важно соблюдать умеренность и быть особенно осторожными, если имеются проблемы с желудком и поджелудочной железой. Овощи достаточно острые и могут спровоцировать приступ боли», — уточнила Соломатина.

Профессор Кристиан Хейсс, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, до этого говорил, что регулярное употребление лука, винограда, чая и какао может способствовать снижению артериального давления. Эксперт объяснил, что в «горьких» напитках на растительной основе, луке, винограде, яблоках и некоторых ягодах содержатся высокие концентрации флавоноидов.

Ранее сообщалось, что луковая шелуха повысила эффективность солнечных батарей.

